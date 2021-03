Das Areal des ehemaligen Textilunternehmens Lauffenmühle in Lörrach soll zu einem klimaneutralen Gewerbegebiet umgewandelt werden. Der Gemeinderat soll in zwei Wochen darüber entscheiden. In dem Gewerbegebiet bei der Lörracher Messe soll vor allem mit Holz oder recycelten Baustoffen gebaut werden. Nötige Energie soll von der Sonne oder Wasserkraft kommen. Das Land Baden-Württemberg hatte zur Entwicklung des klimaneutralen Gewerbegebiets bereits Zusagen in Höhe von 7,5 Millionen Euro gemacht und will im Rahmen des Landessanierungsprogramms das Projekt bis 2028 begleiten. Über das Projekt wird am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Technik diskutiert.