Die neue Luca-App zur Kontaktnachverfolgung kann ab sofort im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Breisgau-Hochschwarzwald eingesetzt werden. Das hat das Amt am Mittwoch mitgeteilt. Da das Gesundheitsamt Breisgau-Hochschwarzwald auch für die Stadt Freiburg zuständig ist, können nun Betriebe in der ganzen Region die Kontaktnachverfolgung mit Hilfe der App nutzen. Die Luca - App speichert 14 Tage lang Aufenthaltsorte des Nutzers. Sollte man Corona – positiv sein, muss man mittels einer TAN zustimmen, dass die Daten an das Gesundheitsamt weitergegeben werden. Das Luca-System fordert dann alle registrierten Veranstalter, Restaurants oder Einrichtungen auf, Datensätze möglicher Kontaktpersonen mit verschlüsselten Namen, Adressen und Rufnummern gegenüber dem Gesundheitsamt freizugeben. Privatpersonen können die App direkt im App-Store des entsprechenden Smartphone-Herstellers herunterladen.