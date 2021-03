Mediziner und Zecken-Fachleute befürchten langfristig eine steigende FSME-Gefahr. Das betrifft auch Südbaden. Die meisten Fälle gibt es bereits jetzt in Süddeutschland. Weiter steigen könnten die Zahlen laut Landesgesundheitsamt in Stuttgart vor allem in höheren Lagen - unter anderem im Schwarzwald. Schon jetzt ist die Gefahr einer FSME-Ansteckung in ganz Südbaden hoch. Die meisten Fälle hatten im letzten Jahr die Landkreise Waldshut, der Schwarzwald-Baar-Kreis und die Ortenau. FSME ist eine Entzündung des Gehirns und des Knochenmarks - ausgelöst durch einen Zeckenbiss.