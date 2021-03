per Mail teilen

Die Stadt Breisach bietet ab Donnerstag kostenlose Corona-Schnelltests an. In vielen Städten und Gemeinden in Südbaden sind die Rahmenbedingungen für wöchentliche kostenlose Schnelltests für alle noch weitgehend unklar. Zunächst können sich 120 Menschen ohne Krankheitssymptome im Breisacher Gemeindezentrum auf das Coronavirus testen lassen.