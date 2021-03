An weiterführenden Schulen beginnt für die 5. und 6. Klassen ab kommenden Montag der Präsenzunterricht. Dann soll nach regulärem Stundenplan unterrichtet werden. Ausgenommen davon bleibt der Sportunterricht. Das Ministerium sieht im fehlenden Unterricht für diese Klassenstufen sowohl ein pädagogisches wie familiäres Problem. Das soll mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts abgemildert werden. Angestrebt wird Unterricht in vollständigen Klassen und in allen Fächern. Masken sind Pflicht. Wenn Schulen aus organisatorischen Gründen keinen vollständigen Unterricht anbieten können, sollen in den Klassen wenigstens die Kernfächer, Deutsch, Mathe und Fremdsprachen unterrichtet werden. Die Schulleitungen der Freiburger Gymnasien äußern Bedenken. Sie verweisen auf steigende Inzidenzzahlen und zeigen sich überrascht, dass die 5.und 6. Klassen nicht im Wechselunterricht beschult werden sollen. Der habe sich bewährt, so die Schulleitungen in einem Schreiben an die Eltern.