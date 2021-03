Mehrere Kultur-Initiativen in Freiburg haben sich zusammengeschlossen und einen Zehn-Punkte-Plan entwickelt. Sie wollen damit erreichen, dass die breite Kulturlandschaft in Freiburg in Zukunft trotz Corona erhalten bleibt. Den Plan haben die "Kultur Rettung Freiburg", die "Interessen Gemeinschaft Subkultur" und die "Kulturgesichter 0761" verfasst - unter dem Titel: "Kulturagenda 2021 - Kulturkrise überwinden". Darin schreiben sie: "Draußen rettet Kultur – zusätzliche Freiflächen für Veranstaltungen dringend benötigt." Außerdem fordern sie zum Beispiel einen allgemeinen Kulturkalender für die Stadt, einen runden Tisch zwischen Politik und Interessensverbänden und ein "Haus der Kulturen" in der Stadthalle. Ihre Vorschläge wollen sie auch der Stadtspitze präsentieren.