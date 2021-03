per Mail teilen

Im Straßburger Ölhafen findet am Mittwoch eine Katastrophenschutzübung statt. Das hat die Präfektur Bas-Rhin mitgeteilt. In einer Firma, die Sondermüll verbrennt, wird ein schwerer Unfall simuliert. Beteiligt von deutscher Seite ist das Regierungspräsidium Freiburg. Die Sirenen sind möglicherweise auch in Deutschland zu hören.