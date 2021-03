per Mail teilen

Die neue Justizvollzugsanstalt in Rottweil-Esch wird deutlich teurer als geplant. So rechnete das baden-württembergische Finanzministerium Ende 2019 mit Baukosten in Höhe von etwa 240 Millionen Euro, teilte ein Sprecher mit. Medienberichten zufolge sollte die JVA laut Rechnungshof ursprünglich 85 Millionen Euro kosten. Damit haben sich die geplanten Kosten inzwischen fast verdreifacht. Die Entwurfsplanung ist laut Finanzministerium aber noch nicht abgeschlossen.