Die neuen Vorgaben der Corona-Landesverordnung zu Studienbetrieben erlauben ab dieser Woche weitere Öffnungen. So steht die Universitätsbibliothek Freiburg - der beliebteste Lernort der Studierenden - ab diesem Mittwoch wieder eingeschränkt für Uni-Mitglieder zur Verfügung. Diese haben Zugang zu den Lesesälen und den sogenannten Freihandmagazinen, also der Buchausleihe. In den Lesesälen stehen nun insgesamt 170 Lernplätze zur Verfügung. Wer einen Platz nutzen möchte, muss sich spätestens am Vortag für ein festes Zeitfenster anmelden. Weiterhin geschlossen bleibt der Botanische Garten der Universität, heißt es auf der Homepage. Hier fehle das Personal für Zugangskontrollen und die Organisation der Terminbuchungen.