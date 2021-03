Angesichts von Antisemitismus an Schulen ist mehr Aufklärung nötig. Das ist das Ergebnis einer Podiumsdiskussion zu diesem Thema, die am Dienstag von der jüdischen Gemeinde in Lörrach veranstaltet worden ist. „An Schulen geschieht Diskriminierung jeden Tag.“ Das sagte der Lörracher Schulamtsleiter Hans-Joachim Friedemann. Er verwies auf aufklärerische Projekte mit Holocaust-Überlebenden, Lehrerfortbildungen und darauf, dass es ein Melderegister für antisemitistische Vorfälle an Schulen gibt. Ein jüdischer Schüler berichtet von Vorurteilen, Judenwitzen oder dummen Sprüchen von Mitschülern. Darauf hat die Schulleitung in Lörrach laut des badischen Landesrabbiners Moshe Flomenmann gleich reagiert. Flomenmann setzt auf Begegnungen, die das Verständnis für Vielfalt fördern, und bietet allen Leuten mit antisemitistischen Vorurteilen Aufklärung an: Wenn Sie fragen, werden wir antworten!