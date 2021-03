Das Tiefengeothermie-Projekt in Neuried (Ortenaukreis) ist offenbar gestorben. Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Genehmigung für Erdwärme-Bohrungen zurückgezogen. Viele Menschen in Neuried westlich von Offenburg dürften somit aufatmen. Eine Firma aus Bayern hatte seit Jahren vor, auf einer Fläche am Rande von Neuried zu bohren. Pläne dafür wurden allerdings nie vorgelegt. Deshalb zieht die Freiburger Behörde nun einen Schlussstrich. Die Gemeinde Neuried hatte zuletzt angekündigt, das Grundstück für 300.000 Euro von der Firma zurückkaufen zu wollen. Nach Erdbeben bei Straßburg, die auf Geothermie zurückgeführt werden, waren die Proteste gegen das Vorhaben in Neuried zuletzt immer lauter geworden.