Im Kreis Tuttlingen beginnt an diesem Dienstag die erste Hausarztpraxis mit Corona-Schutzimpfungen. In der Pilotpraxis werden die auf den Wartelisten der Gemeinden stehenden Personen über 80 Jahren geimpft. Das soll die angespannte Lage bei der Terminvergabe für Senioren im Kreis entschärfen, heißt es vom Landratsamt. Zunächst wird an zwei Tagen in der Woche geimpft, für jeweils zwei Stunden. Die dabei gemachten Erfahrungen sollen in die Organisation der Impfungen in den Praxen einfließen, wenn alle Hausarztpraxen im Landkreis impfen können, so Landrat Stefan Bär. Dies wird jedoch erst dann der Fall sein, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung steht.