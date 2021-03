Das Personal des Kreisimpfzentrums in Kenzingen (Landkreis Emmendingen) hat bereits 10.000 Impfungen verabreicht. In der Zahl seien auch die Impfungen durch die mobilen Impfteams in den Pflegeheimen enthalten, teilte das Landratsamt mit. 1600 Personen hätten bereits die zweite Dosis erhalten. Das Kreisimpfzentrum ist seit sechs Wochen in Betrieb. Seit Anfang März wird dort täglich von 8 bis 21 Uhr geimpft. Der ehemalige ALDI-Markt im Kenzinger Gewerbebetrieb war innerhalb weniger Wochen zu einem Impfzentrum umgebaut worden. Ein Aufruf zur Mitarbeit war laut Landratsamt auf große Resonanz gestoßen: Aktuell arbeiten dort täglich 120 Menschen, darunter Soldaten der deutsch-französischen Brigade aus Müllheim.