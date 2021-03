Mit einem Bekenntnis gegen Nationalismus und Rassismus ist am Montagabend die Woche der Brüderlichkeit in Südbaden eröffnet worden. Sie steht unter dem Leitwort "Zu Eurem Gedächtnis: Visual History ". Pfarrer Michael Schweiger machte deutlich, wie wichtig Bilder und Zeugnisse sind, um das kulturelle Gedächtnis nicht zu verlieren. Vertreter der Stadt Freiburg, christlicher und jüdischer Gemeinden sagten, es brauche dieses sichtbare Zeichen - auch in modernen digitalen Formen. Die Woche der Brüderlichkeit wird von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit veranstaltet. Der Auftakt fand in Freiburg als Videokonferenz statt.