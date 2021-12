Die Schwenninger Wild Wings haben im Rennen um die Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga einen wichtigen Sieg gefeiert. Gegen den direkten Konkurrenten Straubing Tigers gewann Schwenningen am Montagabend mit 4:1. Die Wild Wings verteidigten damit den wichtigen vierten Platz in der Südgruppe. Auch der EHC Freiburg konnte am Montag einen Sieg einfahren. In der zweiten Eishockeyliga spielte das Team 5:4 gegen Bad Nauheim. Das entscheidende Sieg-Tor erzielte Freiburg in der letzten Sekunde.