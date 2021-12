Schrotkugel zerschlägt Autoscheibe

In Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat eine Schrotkugel die Scheibe eines fahrenden Autos zerschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Wochenende auf der L104. Demnach war während der Fahrt plötzlich die Scheibe der Beifahrertür zersplittert. Der 55-jährige Fahrer fand beim Entfernen der Scherben dann eine Schrotkugel. Die Polizei vermutet, dass es sich um Querschläger aus dem Gewehr eines Jägers handelt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.