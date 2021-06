per Mail teilen

In der Freiburger Innenstadt sind am Abend zwei getrennte Demonstrationen aneinandergeraten. Eine angemeldete Großdemonstration zum Weltfrauentag mit etwa 2.500 Teilnehmenden soll laut Polizei auf dem Platz der Alten Synagoge auf eine Mahnwache von Gegnern der Corona-Maßnahmen getroffen sein. Die Polizei hat die Demonstranten umstellt, um sie so voneinander fernzuhalten. Augenzeugen zufolge sollen sich autonome Gruppierungen unter die Demonstranten gemischt und zum Teil auch vor der Polizeiwache Nord versammelt haben. Die Polizei hat eine Festnahme bestätigt.