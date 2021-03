per Mail teilen

Die Freiburger Unternehmerinitiative „Tests für Freiburg - Freiburger Wirtschaft packt an“ testet ab Dienstag auch die Kursstufen-Schülerinnen des St. Ursula-Gymnasiums. Und zwar anlassunabhängig - um mögliche Infektionen mit dem Corona-Virus gegebenenfalls frühzeitig zu entdecken. Daneben bietet die Initiative auch weiterhin kostenlose Schnelltests im Hotel Rappen am Freiburger Münsterplatz an - sowie mobil in anderen Schulen und Kitas. Ziel der Aktion der Vereinigung Badischer Unternehmerverbände e.V. ist es, mehr Sicherheit und Transparenz zu schaffen.