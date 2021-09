Schon 59.000 Briefwahlanträge

Knapp eine Woche vor der Landtagswahl hält die hohe Nachfrage an Briefwahlunterlagen in Freiburg weiter an. Mittlerweile haben schon 59.000 der 157.000 Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. Bis Sonntag erwartet das städtische Wahlamt nun insgesamt rund 65.000 Briefwahlanträge. Ein absoluter Spitzenwert. Der Rekord – 48.000 bei der Bundestagswahl 2017 – war schon im Februar erreicht worden. Weil die Stadt Freiburg aufgrund der Pandemie bei dieser Landtagswahl mit besonders vielen Briefwahl-Anträgen gerechnet hatte, war sie besondere Kooperationen mit dem Briefzentrum und einem privaten Anbieter zur Bearbeitung der Wahlpost eingegangen. Ein gutes Konzept, bilanziert der Freiburger Wahlleiter, denn so konnten fast alle Sendungen bereits zwei Tage nach Antragseingang zugestellt werden. Zur Sicherheit in den Wahllokalen erhalten noch in dieser Woche alle Freiburger Wahlhelferinnen und Wahlhelfer das Angebot für einen kostenlosen Corona-Schnelltest am Samstag.