Etwa 100 Menschen haben in Freiburg am Mittag auf dem Rathausplatz für ein besseres Gesundheits- und Pflegesystem demonstriert. An der Kundgebung nahmen Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen, Mitarbeiter von Kitas und in der Sozialen Arbeit sowie Alleinerziehende teil. Sie fordern unter anderem mehr Mitarbeiter in Sorge- oder Care-Berufen, eine bessere Bezahlung und angenehmere Arbeitsbedingungen.