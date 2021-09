In Schönau ist am Wochenende ein Waldarbeiter schwer verletzt worden. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Mit einer Zugmaschine zog der 39-Jährige abgesägte Baumstämme an den Wegesrand. Dort wollte er sie stapeln - zunächst aber abladen. Dazu stand er hinter dem Schlepper. Doch der geriet auf dem abschüssigen Waldweg ins Rollen. Der Mann sprang zunächst ins Führerhaus, um gegen zu lenken. Als er das nicht schaffte, wollte er sich aus dem Schlepper retten. Dabei stürzte er den Hang hinab und verletzte sich laut Polizei sehr schwer. Der Schlepper überschlug sich und stürzte auf einen unterhalb liegenden Waldweg - kam glücklicherweise aber nicht mit dem Waldarbeiter in Kontakt.