In Südbaden bereiten sich die Städte und Gemeinden auf das neue Angebot vor, ab sofort alle Bürgerinnen und Bürger ein Mal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen zu können. Dabei sind vor allem die Fragen zu Abrechnung und Registrierung offen. Noch liegt die neue Corona-Virus-Testverordnung nicht vor, sie wird laut Landesapothekerkammer im Laufe des Tages erwartet. Grundsätzlich könnten die Tests in Apotheken und Testzentren angeboten werden. So ist etwa die Stadt Offenburg noch in der Klärung, ob schnell Testzentren eingerichtet werden. Im Kreis Emmendingen oder Tuttlingen sehen die Verantwortlichen ein großes Fragezeichen. Wie etwa, soll der Anspruch geregelt werden, wie die Abrechnung? In Freiburg geht es schon heute los. Hier ist die Anmeldesoftware für das neue Testzentrum im Konzerthaus bereits umprogrammiert. Das zentrale Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen bietet in dieser Woche Sonderöffnungszeiten für kostenlose Schnelltests an. Bis Mitte der Woche sollte einiges klarer sein.