Rund 80 Journalistinnen des Schweizer Tamedia-Konzerns protestieren in einem offenen Brief an die Chefetage gegen Benachteiligung und Sexismus. Zu Tamedia gehören viele Schweizer Zeitungen, unter anderem die "Basler Zeitung". Die Journalistinnen klagen über niedrigere Löhne und schlechtere Aufstiegschancen. Sie führen konkrete Äußerungen männlicher Kollegen an. Beispielsweise fallen demnach Sätze wie: "Du bist hübsch. Du bringst es sicher noch zu was." Außerdem wird ein Mann zitiert, der sich äußerte, als ein Kind im Homeoffice der Kollegin zu hören war: "Bei Dir im Hintergrund schreit ein Kind, habe ich das mit Dir gezeugt?" Mehrere talentierte, erfahrene Frauen hätten bereits gekündigt, heißt es.