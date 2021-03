Anlässlich des Internationalen Frauentages am Montag warnt der südbadische Bezirksverband der IG Bauen-Agrar-Umwelt vor einem Rückschritt bei der Gleichberechtigung. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie habe die Arbeitssituation von Frauen spürbar verschlechtert. Denn Frauen würden besonders häufig in Minijobs arbeiten. In Krisenzeiten seien sie deshalb kaum geschützt. Geringfügig Beschäftigte gingen nicht nur beim Kurzarbeitergeld leer aus, sondern würden auch schneller entlassen, kritisiert die IG BAU. Im Kreis Lörrach beispielsweise seien 60 Prozent der Minijobs in Frauenhand. Im Bereich der Gebäudereinigung liege der Frauenanteil sogar bei 75 Prozent. Die IG Bau plädiert daher dafür, Minijobs künftig sozialversicherungspflichtig zu machen.