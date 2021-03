Das Landgericht in Rottweil verhandelt ab Montag den Fall eines 36-Jährigen, der im September vergangenen Jahres einen Mann in Tuttlingen auf offener Straße erstochen haben soll. Die Anklage geht davon aus, dass der 36-Jährige zur Tatzeit schuldunfähig war. Denn laut einem Gutachten leidet er an einer psychischen Erkrankung. In dem Sicherungsverfahren wird darum die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus angestrebt. Der Prozess ist auf zunächst sechs Verhandlungstage angesetzt. Das 52-jährige Opfer war im September tot auf einem Gehweg in Tuttlingen gefunden worden. Nach Ermittlungen der Polizei war der Mann von hinten erstochen worden.