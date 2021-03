In Lörrach und Weil am Rhein haben jeweils rund 50 Menschen unter großer Polizeipräsenz neben einem Wahlkampfstand des AfD-Landtagskandidaten Dubravko Mandic demonstriert. In Lörrach wurde dabei laut Polizei am Rande der Proteste ein Mann von den Demonstranten aus der linken Szene angegriffen und verletzt. Als Polizeikräfte drei Tatverdächtige festnahmen, wehrten diese sich und verletzten drei Polizisten leicht. Insgesamt wurden fünf Personen vorläufig festgenommen. Die Demonstranten hatten zunächst in Weil am Rhein eine genehmigte Versammlung abgehalten. Als der AfD-Wahlkampfstand dort abgebaut und in Lörrach aufgebaut wurde, verlagerten sich auch die Proteste dorthin. Auflagen wie Maskenpflicht und Abstandhalten wurden weitgehend eingehalten.