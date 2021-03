per Mail teilen

Am Sonntag stimmen die Schweizer über das umstrittene Verhüllungsverbot ab. Die Gesetzesvorlage richtet sich vor allem gegen die Ganzkörperverschleierung muslimischer Frauen, also gegen das Tragen von Nikab und Burka im öffentlichen Raum. Aber auch die Vermummung von Hooligans und Demonstranten soll untersagt werden. Die Volksinitiative wird in der Schweiz seit Wochen heiß diskutiert. Denn Fachleute gehen davon aus, dass es landesweit nur etwa 30 Frauen gibt, die ihr Gesicht verschleiern - die meisten sind Konvertitinnen. Für das Verhüllungsverbot hat sich allein die Schweizerische Volkspartei ausgesprochen. Sie befürchtet eine schleichende Islamisierung. Alle anderen Parteien sowie mehrere Frauenverbände lehnen das Verhüllungsverbot ab.