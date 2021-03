Krebspatienten haben kein erhöhtes Risiko, an Covid-19 zu erkranken. Darauf wurde beim digitalen Krebs-Infotag des Tumorzentrums der Uniklinik Freiburg hingewiesen. Sollten sich Krebspatienten aber mit dem Corona-Virus infizieren, sei die Wahrscheinlichkeit eines schweren bis tödlichen Krankheitsverlaufs groß. Eine Impfung sei deshalb dringend anzuraten, so Dr. Khalid Shoumariyeh von der Klinik für Innere Medizin am Uniklinikum Freiburg in seinem Vortrag. Welcher der aktuell zugelassenen Vakzine verimpft würde, spiele dabei keine Rolle. Bedenken, wonach die Impfung negative Auswirkungen auf das Tumorwachstum haben könnte, seien nach derzeitiger Einschätzung unbegründet.