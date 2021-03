Nach der Vergabe des Sturmgewehr-Großauftrages an den Waffenhersteller Heckler & Koch aus Oberndorf (Landkreis Rottweil) geht der Streit weiter. Der unterlegene Thüringer Waffenhersteller C. G. Haenel hat beim Bundeswehr-Beschaffungsamt Rüge eingereicht. Es gebe keine Patentrechtsverletzung, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Das Verteidigungsministerium hatte jedoch Haenel wegen Hinweisen auf Patentrechtsverstöße vom Vergabeverfahren ausgeschlossen und den Auftrag an den Oberndorfer Rüstungskonzern Heckler & Koch vergeben. Es geht um 120.000 Sturmgewehre, die das von Heckler & Koch gefertigte "G36" ablösen sollen. Nach Einschätzung von Vergaberechtlern könnte es bis zum Herbst dauern, bis der Gang durch die Instanzen ein Ende nehmen könnte.