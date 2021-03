Die Landesregierung will Unternehmen in der Grenzregion mit 300.000 Schnelltests aus dem Landesbestand versorgen. Damit soll auch weiterhin ein reibungsloser Grenzverkehr mit Frankreich und der Schweiz ermöglicht und ein freier Warenfluss gewährleistet werden, heißt es in einer Mitteilung. Es sei möglich, dass auch die französische Nachbarregion Grand Est und die Schweiz als Virusvarianten- oder Hochinzidenzgebiet eingestuft werden könnten. Dann würde den Angaben zufolge eine Testpflicht bei der Einreise gelten. Die sozial und wirtschaftlich eng verwobenen Grenzräume am Ober- und Hochrhein würde das vor weitere große Herausforderungen stellen.