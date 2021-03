per Mail teilen

In einem Mehrfamilienhaus in Elzach (Kreis Emmendingen) ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner ist durch Rauchgase leicht verletzt worden. Die Brandursache ist bislang unklar. Der Schaden liegt laut Polizei bei einer halben Million Euro. Die Kripo Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.