Der Gastronomieführer Guide Michelin hat wieder seine Sterne vergeben. Mehrere Restaurants in Südbaden sind für ihre Sterneküchen ausgezeichnet worden. Corona-Krise, Lockdown, Restaurants zu? Die Inspektoren des Guide Michelin haben trotzdem in die Gourmetküchen geschaut. Einen zweiten Stern hat sich das Ösch Noir in Donaueschingen ergattert. Das Restaurant von Küchenchef Manuel Ulrich war erst im vergangenen Jahr mit dem ersten Stern ausgezeichnet worden, nun also der Aufstieg in die Zwei-Sterne-Gastronomie. Zwei Sterne behalten das "Ammolite Restaurant" im Leuchtturm-Hotel im Europapark in Rust und der Hirschen in Sulzburg. Der Schwarze Adler in Oberbergen am Kaiserstuhl fliegt mit einem Stern auch wieder im Sternehimmel. Nach einem sternfreien Jahr hat er sich wieder einen Stern erkocht. Neun weitere Restaurants in Südbaden haben ihren Stern übrigens verteidigt.