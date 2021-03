per Mail teilen

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie soll die neue Luca-App zur Kontakterfassung in der Region Freiburg und in der Ortenau getestet werden. Mit der Smartphone-Applikation können Bars, Restaurants, Kinos und andere Kulturbetriebe mittels eines QR-Codes die Kontaktdaten ihrer Kundschaft digital erfassen. Im Fall einer Corona-Infektion können über die App alle Kontaktinformationen der gleichzeitig anwesenden Gäste anonymisiert an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet werden. Damit wird eine schnellere Nachverfolgung von Kontakten digital möglich und im besten Fall auch die Unterbrechung der Infektionskette. Die manuelle Erfassung von Kontaktdaten fällt weg. Die Luca-App kann auch bei privaten Treffen genutzt werden.