Die Stadt Freiburg hat im Augustinermuseum und im Konzerthaus Schnelltestzentren eingerichtet. Von Montag an können sich dort alle Bürgerinnen und Bürger testen lassen. Das Testzentrum im Augustinermuseum betreibt das Deutsche Rote Kreuz, für das Schnelltestzentrum im Konzerthaus ist die Hexentalapotheke aus Merzhausen zuständig. Für knapp 33 Euro können sich dort alle in Freiburg ab Montag testen lassen. Lehrkräfte, Kita-Mitarbeiter, Grenzgänger und sogenannte "Quarantäne-Angehörige" müssen nichts zahlen. Geplant sind außerdem mobile Testteams in Kitas und Schulen. Gleichzeitig setzt die Stadt Freiburg ihre Impfkampagne unter Hochdruck fort. Oberbürgermeister Martin Horn kritisiert in diesem Zusammenhang, dass in vielen Regionen Deutschlands hunderttausende Dosen des Impfstoffs AstraZeneca ungenutzt in den Kühlschränken lagern würden.