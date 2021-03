Das Regierungspräsidium Freiburg hat den Krankenhäusern für das laufende Jahr Pauschalfördermittel von insgesamt rund 19 Millionen Euro ausgezahlt. Außerdem haben viele Kliniken in Südbaden weitere Ausgleichszahlungen des Bundes erhalten. 21 Kliniken im Regierungsbezirk Freiburg haben nun 45 Millionen Euro zum Ausgleich für fehlende Einnahmen während der Corona-Pandemie erhalten, heißt es in einer Mitteilung. Berücksichtigt wurden unter anderem das Klinikum Hochrhein, das Diakoniekrankenhaus in Freiburg oder auch die Psychiatrische Tagesklinik in Villingen-Schwenningen. Damit unterstützt der Bund finanziell Kliniken, die Kapazitäten für Corona-Fälle freihalten. Das Geld ist für den Zeitraum von Mitte November bis Ende Januar. Weitere Ausgleichszahlungen können je nach Infektionslage noch bis zum 11. April bewilligt werden, so das Regierungspräsidium Freiburg.