Mit einer Gedenkminute und Glockengeläute gedenkt die Schweiz am Freitagmittag der mehr als 9.000 Menschen, die in der Corona-Pandemie gestorben sind. Vor genau einem Jahr ist in der Eidgenossenschaft der erste Todesfall wegen des Coronavirus bekannt geworden. Punkt zwölf sollen in der ganzen Eidgenossenschaft die Kirchenglocken läuten. Gedacht werden soll der mittlerweile mehr als 9.300 Opfer der Pandemie und auch jener, die Angehörige verloren haben. In die Gedanken sollen darüber hinaus all die eingeschlossen werden, die derzeit an Covid-19 leiden, die sich von den Spätfolgen erholen und auch die, die diese dabei unterstützen, also Pflegekräfte und Angehörige. Diskutiert hatte man auch über eine offizielle Gedenkzeremonie. Aber mit Blick auf die aktuelle epidemiologische Lage hatte die Regierung in Bern nach Rücksprache mit Parlamentsvertretern darauf verzichtet.