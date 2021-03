Das Erzbistum Freiburg will zahlreiche Pfarreien zusammenlegen. Aus bislang 224 Seelsorgeeinheiten und 1.000 Pfarreien sollen in den kommenden Jahren insgesamt 36 Großpfarreien entstehen. In Städten wie Freiburg, Karlsruhe und oder auch Konstanz steht künftig nur noch eine Pfarrei als Dach über allen kirchlichen Aktivitäten. Mehrere zehntausend Katholiken gehören dann zu einer Pfarrei, die jeweils nur von einem Pfarrer geleitet wird. Sogenannte Gemeindeteams, Ehrenamtliche und Hauptamtliche, sollen den kirchlichen Alltag gestalten. Die katholische Kirche in Baden-Württemberg reagiert mit der Strukturreform auf die sinkende Zahl der Kirchenmitglieder und Priester.