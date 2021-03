Mehr als zwei Monate nach der Eröffnung des Zentralen Impfzentrums in Freiburg sind 35.000 Menschen auf dem Messegelände geimpft worden. Das teilt Daniel Strowitzki, Geschäftsführer der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH (FWTM), auf SWR-Anfrage mit. Die FWTM ist für die Impfterminvergabe und die Logistik am Impfzentrum verantwortlich. Mobile Impfteams in Südbaden haben bisher rund 15.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Etwa 16.500 Impftermine in der kommenden Woche sind bereits alle ausgebucht. Der AstraZeneca-Impfstoff wird dann vor allem Lehrkräften und Kita-Mitarbeitenden verabreicht. Wenn frühestens Ende März auch Hausärzte in das Impfgeschehen eingreifen können, wird der gesamte Prozess noch einmal beschleunigt.