Ein Seniorenheim in Steinen im Kreis Lörrach darf seinen gastronomischen Bereich auch nicht für Bewohnerinnen und Bewohner öffnen, die gegen Corona geimpft sind. Einen entsprechenden Eilantrag hat das Verwaltungsgericht Freiburg jetzt abgelehnt. Zumindest für Geimpfte und diejenigen, die bereits eine Corona-Infektion überstanden hatten, wollte der gemeinnützige Träger des Seniorenheims in Steinen den Gastrobereich wieder öffnen. Aber ebenso wie das Landratsamt Lörrach hat nun auch das Verwaltungsgericht Freiburg eine Ausnahmeregelung von der Corona-Verordnung nicht erteilt. Begründung: Sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner als auch die Mitarbeitenden in dem gastronomischen Bereich hätten weiterhin Kontakt zu Menschen, die noch nicht geimpft seien. Es sei derzeit nicht bewiesen, dass eine Übertragung nach Impfung oder überstandener Infektion nicht mehr möglich sei. Der Rechtsanwalt des Seniorenzentrums will nun Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim einreichen.