Der Schwarzwälder Messgerätehersteller Testo hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr trotz der Corona-Krise gesteigert. Grund dafür waren unter anderem Großaufträge für Infrarotmessgeräte und Wärmebildkameras. Diese Geräte werden weltweit zur Fieber-Erkennung im Einsatz bei der Pandemiebekämpfung benutzt. Der Konzern aus Titisee-Neustadt hat auf die hohe Nachfrage mit Sonderschichten reagiert, um möglichst viele Infrarotmessgeräte liefern zu können, heißt es in einer Mitteilung von Testo. Das war einer der Bausteine, warum die Erwartungen an das schwierige Geschäftsjahr 2020 letztendlich weit übertroffen wurden. So stieg der Umsatz weltweit um 3,5 Prozent auf 352 Millionen Euro. Mit 15 Prozent konnte die Kurzarbeit beim Personal relativ gering gehalten werden, heißt es.