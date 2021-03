Der frühere Waldshuter CDU-Bundestagsabgeordnete Werner Dörflinger ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Er vertrat den Wahlkreis Waldshut-Hochschwarzwald 18 Jahre lang in Berlin. Er habe die Interessen der Region über Jahrzehnte in Berlin vertreten und die CDU geprägt, so der Kreisvorsitzende Felix Schreiner. Der gelernte Industriekaufmann Werner Dörflinger war 13 Jahre Redakteur des Südkurier in Tiengen, war jüngster Gemeinderat in Tiengen und nach dem Zusammenschluss Bürgermeister der Doppelstadt. Seine politische Arbeit war geprägt vom Einsatz für den Bau der Hochrheinautobahn A98. 1998 trat sein Sohn Thomas die Nachfolge an.