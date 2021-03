per Mail teilen

Die Zahl der FSME-Erkrankungen nach Zeckenbissen ist im Land im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Die meisten Fälle gab es im Ortenaukreis.

Sie krabbeln wieder. Im hohen Gras oder am Waldboden fühlen sich Zecken am wohlsten und lauern geduldig auf ihre Opfer. SWR

FSME kann eine Hirnhautentzündung auslösen. Eine Ursache für den starken Anstieg ist nach Angaben des baden-württembergischen Sozialministeriums die Pandemie, weil sich die Menschen häufiger im Freien oder im eigenen Garten aufhalten.

Ganz Südbaden gilt als Risikogebiet

Die Landesärztekammer rät deshalb zu frühzeitigen Zeckenschutzimpfungen. Wer sich frühzeitig immunisieren lasse, habe im Frühling und Sommer den ausreichenden Schutz, so die Ärztekammer. Die Impfung erfolgt zeitlich versetzt über mehrere Wochen.

Im letzten Jahr hatte sich die Zahl der FSME Fälle im Land verdoppelt. Die Gefahr einer Infektion ist in Südbaden inzwischen flächendeckend hoch. Die höchsten Inzidenzzahlen hatten im letzten Jahr die Landkreise Waldshut, der Schwarzwald-Baar-Kreis und die Ortenau. Sie gehörten zu den in ganz Deutschland am stärksten betroffenen Gebiete.