per Mail teilen

Der Schwarzwälder Tennisprofi Dominik Koepfer hat beim ATP-Tennis-Turnier von Buenos Aires den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas verlor der 26-Jährige aus Donaueschingen am Mittwoch mit 5:7, 4:6. Koepfer war bei der Sandplatz-Veranstaltung der einzige deutsche Teilnehmer. Bei den Australian Open war der Davis-Cup-Profi in Runde zwei gescheitert.