per Mail teilen

Der Freiburger Gastronom Toni Schlegel findet es ein Skandal, dass vom Bund erst jetzt eine Strategie für Schnelltests erarbeitet wird, um den bestehenden Lockdown zu lockern. Das kristallisierte sich in Berlin beim Treffen von Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Länder heraus. Dies hätte schon viel früher passieren müssen, sagte der Gastwirt, der in Freiburg das Hotel Rappen betreibt, dem SWR. Erst frühestens Ende März könnte die Gastronomie so wieder im Außenbereich aufmachen, meinte Schlegel.