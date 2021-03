Nach dem Tod eines Rollerfahrers auf der B33 bei Berghaupten im Ortenaukreis hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Sie sucht weiter nach einem flüchtigen Lastwagenfahrer, der den Mann am Dienstag mit seinem Lkw erfasst haben soll. Noch gibt es keine heiße Spur. Gesucht wird nach einem blauen Sattelschlepper mit weißer Aufschrift. An der Suche waren am Dienstag ein Hubschrauber und mehrere Streifenwagen sowie die Bundespolizei beteiligt. Auch an der Grenze zu Frankreich hatten Polizisten verdächtige Fahrzeuge gestoppt. Dennoch könnte der Lkw inzwischen im Ausland sein, so die Polizei. Das Unglück hat sich ereignet, als der Lkw den Fahrstreifen wechselte.