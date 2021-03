Vor dem Landgericht Freiburg beginnt in der kommenden Woche ein Prozess gegen drei Männer, unter anderem wegen Vergewaltigung. Zwei der Angeklagten wurden bereits im sogenannten Freiburger Gruppenvergewaltigungsprozess verurteilt. Bei einem der Männer handelt es sich um den Hauptangeklagten in dem damaligen Vergewaltigungsprozess. Er soll laut Anklage der Freiburger Staatsanwaltschaft im Herbst 2019, gemeinsam mit den beiden anderen Beschuldigten, in einer Privatwohnung eine junge Frau vergewaltigt haben. Außerdem wird ihm gefährliche Körperverletzung, versuchter sexueller Übergriff und Bedrohung vorgeworfen. In dem Prozess gegen das Trio wird es auch um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetzt gehen. Insgesamt sind 12 Verhandlungstage für das Verfahren angesetzt.