Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie kritisiert der Arbeitgeberverband Südwestmetall in der Region Schwarzwald-Hegau deutlich die von der IG-Metall organisierten Warnstreiks. Das Land befinde sich in der schwersten Wirtschaftskrise der Geschichte der Bundesrepublik, sagte der Geschäftsführer der Bezirksgruppe Markus Fink. Er verweist auch auf die Herausforderungen des Strukturwandels. Die IG Metall fordert in dem Tarifstreit unter anderem vier Prozent mehr Lohn.