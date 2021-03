In einem Wohnhaus in Meißenheim im Ortenaukreis ist am frühen Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Das Feuer habe sich gegen 5 Uhr 20 im Erdgeschoss des Einfamilienhauses ausgebreitet, sagte ein Polizeisprecher in Offenburg. Der Brand sei mittlerweile gelöscht. Die drei Menschen, die sich beim Brandausbruch in dem Haus befanden, hätten das Haus verlassen, heißt es. Eine Person sei allerdings schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Zur Brandursache und Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.