Nach dem einem tödlichen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Berghaupten (Ortenaukreis) sucht die Polizei nach einem Sattelzug. Bei dem Unfall kam ein Mann ums Leben. Wie die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, hatte der Fahrer eines Sattelschleppers den 69 Jahre alten Rollerfahrer beim Fahrbahnwechsel wohl übersehen. Der Mann stürze und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern, so die Polizei. An der Fahndung waren neben einem Polizeihubschrauber und zahlreiche Streifenwagenbesatzungen auch die Bundespolizei beteiligt. Bei dem Sattelzug soll es sich um ein blaues Fahrzeug mit weißer Aufschrift handeln.