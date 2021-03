Eine Studie der Universität Freiburg zeigt, dass sich durch Online-Tagungen und -Konferenzen CO2-Emmissionen drastisch reduzieren lassen. Im Vergleich zu Präsenzkonferenzen sind virtuelle Zusammenkünfte deutlich klimaschonender. Der CO2-Fußabdruck fällt dadurch rund hundert Mal geringer aus, so der Freiburger Politologe Sebastian Jäckle, der die Konferenz ECPR ausgewertet hat. Diese größte politikwissenschaftliche Konferenz Europas hat im August erstmals online stattgefunden. Der Wissenschaftler hat die Emissionen aus dem Stromverbrauch aller genutzten Endgeräte sowie des Video- und Audiotransfers mit dem CO2-Ausstoß einer Präsenzkonferenz durch An- und Abreisen, Heizung in Hotel und Veranstaltungsort sowie durch das Catering verglichen. Künftig ließen sich große Mengen an Klimagasen einsparen, wenn Konferenzen zumindest teilweise am Bildschirm abgehalten würden, heißt es in der Studie.